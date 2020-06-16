8248 إصابة جديدة بروسيا.. وباكستان تواجه الوباء بالغرامات

أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 193 حالة وفاة و8248 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وبحسب آخر البيانات والأرقام الصادرة عن السلطات الصحية الروسية، اليوم الثلاثاء، فقد ارتفع عدد المصابين منذ بدء تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"، إلى 545 ألفا و458 مصابا، فيما بلغت حصيلة الوفيات 7248 حالة وفاة.

وفي باكستان، تتخذ السلطات إجراءات لإغلاق مناطق شديدة الخطر في أكبر 20 مدينة في البلاد بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ويقول المركز الوطني للقيادة والسيطرة في باكستان، إن مداهمات تجري لفرض غرامات وإغلاق الأسواق والصناعات والمحلات التجارية التي تُنتهك فيها قواعد التباعد الاجتماعي.

وبدأ إغلاق المناطق عالية الخطورة بعد أن سجلت باكستان قفزة كبيرة في الوفيات بكوفيد-19 وزيادة مطردة في الإصابات.

ووضعت باكستان جميع سكانها البالغ عددهم 220 مليون شخص قيد الإغلاق من مارس/آذار حتى الشهر الماضي، عندما خففت حكومة رئيس الوزراء عمران خان من القيود، قائلة إنه من الضروري إنقاذ اقتصاد البلاد.

ويقول منتقدون إن مقامرة الحكومة أدت إلى زيادة حادة في الإصابات والوفيات.

واليوم الثلاثاء، أعلنت باكستان عن 111 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19، ورفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الفيروس إلى 2839 من بين 148921 حالة مؤكدة.