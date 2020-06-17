حصيلة قياسية بالهند.. أكثر من 2000 وفاة بكورونا في يوم

تتجه الهند إلى منافسة الدول الأوروبية وأميركا والبرازيل في تسجيل عدد وفيات كبير رغم أن الفيروس لم يبلغ ذروته بعد، حيث ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في شبه القارة الهندية بحوالي 2000 في يوم واحد، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 11 ألفا و903 وفيات في هذه الدولة العملاقة في جنوب آسيا بحسب أرقام رسمية جديدة أعلنت الأربعاء.

موضوع يهمك منذ أشهر، والعالم يترقب هذا التاريخ، الأربعاء، السابع عشر من حزيران/يونيو للعام 2020، حيث من المفترض أن يدخل قانون قيصر... من هو قيصر مسرب آلام السجون عند النظام السوري؟ سوريا

وهذا الارتفاع ناجم جزئيا عن مراجعة أرقام في بومباي، المدينة الأكثر تضررا بالوباء، حيث أضيفت 832 وفاة إلى الحصيلة اليومية بسبب "ثغرات" في تعداد الضحايا.

من جهتها، سجلت العاصمة نيودلهي حيث يتدهور الوضع الصحي 400 وفاة في 24 ساعة.

وحصيلة الوفيات الرسمية في الهند الثلاثاء كانت 9900. ويعتبر هذا التعداد أقل من الواقع لكنه لا يزال بعيدا عن الحصيلة البشرية الكبرى التي سجلت في أوروبا أو الولايات المتحدة.

وأمام الوضع الاقتصادي الصعب قرر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن يرفع في مطلع حزيران/يونيو إجراءات العزل المشددة المفروضة منذ نهاية آذار/مارس، لكن بعض القيود لا تزال سارية.

لكن رفع إجراءات العزل تم فيما لا يزال الوباء ينتشر في البلاد التي باتت تسجل حوالي 11 ألف حالة جديدة مثبتة يوميا وقد أحصت حتى الآن حوالي 354 ألفا و65 إصابة.

وفي مواجهة حدة الأزمة الصحية، قررت ولاية تاميل نادو (جنوبا)، إحدى الولايات الأكثر تضررا مع نيودلهي وماهاراشترا إغلاق العاصمة الإقليمية شيناي في النصف الثاني من حزيران/يونيو.

ويرى الخبراء أن الوباء لم يبلغ ذروته بعد في الهند.