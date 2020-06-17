ظل العدوى يعطل مطاري بكين.. ذعر صيني من عودة كورونا

تسود حالة من الذعر بين سكان العاصمة الصينية منذ أيام، جراء عودة فيروس كورونا، مع تسجيل إصابات جديدة بعد أن كادت البلاد تعلن انتصارها على الوباء الذي أصاب أكثر من 8 ملايين إنسان.

فبعد إغلاق المدارس والجامعات أمس، قد أعلنت وسائل إعلام صينية رسمية أنّ مطاري بكين ألغيا الأربعاء أكثر من ألف رحلة جوية بعد ظهور إصابات جديدة بالفيروس المستجدّ في العاصمة.

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وقالت "صحيفتا الشعب" و"تشاينا ديلي" إنّه في الساعة 9,10 (01,10 ت غ) تمّ إلغاء 1225 رحلة كان مقرّراً أن تقلع من مطاري بكين أو أن تهبط فيهما، أي ما يوازي 70% من الرحلات التي كانت مقرّرة أساساً.

137 إصابة جديدة في 6 أيام

إلى ذلك، أعلن رئيس بلدية بكين الأربعاء أنّ العاصمة الصينية سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة 31 إصابة جديدة في حصيلة يومية شبه مستقرّة لليوم الرابع على التوالي.

وكانت البلدية حذرت أمس من أن الوضع خطير جدا، معتبرة أن العاصمة تقود سباقا مع الزمن ضد تفشي العدوى مجددا.

وأثارت عودة انتشار وباء كوفيد-19 في بكين، الذي يعتقد أنّه بدأ من سوق تشينفادي لبيع الأغذية بالجملة في العاصمة، الذعر بعدما نجحت الصين في السيطرة بشكل واسع على تفشي الوباء عبر إجراء عمليات فحص واسعة، وفرض تدابير إغلاق في وقت سابق من العام.

وبهذه الحصيلة يرتفع إجمالي عدد الإصابات الجديدة المؤكّدة في بكين خلال الأيام الستّة الأخيرة إلى 137 في وقت أغلقت فيه السلطات نحو 30 تجمّعاً سكنياً في المدينة، وأجرت فحوصات لعشرات آلاف الأشخاص.

يذكر أنه خلال الأشهر الأخيرة، خفّفت الصين معظم التدابير التي اتّخذتها لاحتواء الفيروس، بينما اعتبرت الحكومة أنّها انتصرت على الوباء الذي ظهر في مدينة ووهان وسط البلاد أواخر العام الفائت.

وزادت المدينة قدرتها على إجراء الفحوصات المخبرية إلى أكثر من 90 ألف فحص في اليوم. وخارج بكين، سجّل في سائر أنحاء الصين القاريّة 13 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، بينها 11 إصابة في صفوف وافدين من دول أجنبية.