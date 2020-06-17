فرنسا: على الناتو التعامل مع تركيا وتصرفاتها

في تصاعد للتوتر الحاصل بين فرنسا وتركيا على خلفية الملف الليبي، وعملياتها في المتوسط، دعا مسؤول في وزارة الدفاع الفرنسية الأربعاء "الحلف الأطلسي" (الناتو) إلى التعامل مع أنقرة. وقال المسؤول الفرنسي "لا يمكن لحلف الأطلسي أن يدفن رأسه في الرمال فيما يتعلق بتصرفات تركيا الأخيرة".

كما اعتبر أنه لا يمكن للناتو التظاهر بأنه ليس هناك مشكلة بخصوص تركيا، بل يجب التعامل معها.

إلى ذلك، اتهم البحرية التركية بسلوك نهج عدواني تجاه سفينة فرنسية خلال تنفيذها مهمة للحلف في وقت سابق.

تأتي تلك التصريحات بعد اتهامات عنيفة تبادلها البلدان خلال الأيام الماضية، فقد كرر وزير خارجية فرنسا، جان إيف لو دريان، في مقابلة مع صحيفة "لاكروا"، أمس الثلاثاء، موقف بلاده، مؤكداً أن تركيا تعرض الأمن الأوروبي للخطر بإرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا. وقال "إنه خطر علينا ومقامرة استراتيجية غير مقبولة، لأن ليبيا على مسافة 200 كيلومتر من ساحل إيطاليا".

في حين ردت أنقرة متهمة فرنسا بتصعيد الأزمة في ليبيا وانتهاك قرارات الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي من خلال تأييد الجيش الليبي ضد حكومة الوفاق، في تصعيد جديد للحرب الكلامية الدائرة بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي، اللذين يختلفان حول سلسلة من القضايا ومن بينها ليبيا.