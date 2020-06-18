الناتو يفتح تحقيقاً بشأن الحادثة بين فرنسا وتركيا بالمتوسط

أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم الخميس، فتح تحقيق بشأن الحادثة التي نددت بها فرنسا مع سفن تركية خلال عملية تدقيق بموجب حظر تسليم الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ بعد اجتماع لوزراء دفاع دول الأطلسي، إن "السلطات العسكرية لحلف الأطلسي ستحقق بهدف توضيح الوضع" في ما يخصّ هذه الحادثة.

موضوع يهمك ساندت 7 دول فرنسا في مواجهتها مع تركيا خلال مباحثات حلف شمال الأطلسي "الناتو"، حسب ما ذكرته مصادر ديبلوماسية لمراسل... 7 دول تساند موقف فرنسا ضد تركيا في مباحثات "الناتو" العرب و العالم

وأضاف ستولتنبرغ أن حلف الناتو "يدعم قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا ويساند المسار السياسي لحل الأزمة تحت إشراف الأمم المتحدة".

وخلال اجتماع الناتو اليوم عطّلت تركيا التوافق حول مخططات الحلف للدفاع عن أوروبا الشرقية.

يذكر أن لحلف الناتو مخططات يجري تحديثها الآن، تسمى "مخططات الرد التدريجي" وتهدف للدفاع عن دول شرق أوروبا الأعضاء بالحلف، في مواجهة الخطر الروسي.

وتقتضي المصادقة على هذه المخططات التوافق بين الدول الأعضاء الـ30 في الناتو. وتعطّل تركيا منذ مدة هذا التوافق.

في سياق آخر، قال ستولتنبرغ إن وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر أبلغ حلف الناتو أن الولايات المتحدة تنوي خفض عدد قواتها في ألمانيا.

وتنوي الولايات المتحدة سحب 10 آلاف جندي من قواتها في ألمانيا وزيادة أعداد قواتها المتمركزة في بولندا.