انفجار "هاون" داخل مدرسة قرآنية في أفغانستان ومقتل 9 طلاب

أسفر انفجار قذيفة "هاون" داخل مدرسة قرآنية في شمال أفغانستان اليوم الخميس عن مقتل 9 طلاب على الأقل، حسب ما أعلنت الشرطة.

وقال المتحدث باسم الشرطة خليل أسير لوكالة "فرانس برس": "بحسب التحقيقات الأولية، فإن الانفجار سببته قذيفة هاون نُقلت بشكل ما إلى داخل المدرسة"، مشيرا إلى أنّ العديد من القتلى أعمارهم دون الـ18.

وأصيب 6 أشخاص أيضاً في الانفجار الذي وقع في إقليم اشكاميش في ولاية تخار في شمال شرق أفغانستان.

موضوع يهمك ذكر مراسل "العربية" و"الحدث" أن انفجار لغم وقع في العاصمة الصومالية مقديشو وأودى بحياة 5 أشخاص. انفجار لغم في مقديشو يقتل 5 أشخاص العرب و العالم

وأكّد المتحدث باسم حاكم الإقليم جواد هجري الحادث والحصيلة.

ويأتي الحادث بعد تفجيرين داميين منفصلين هذا الشهر استهدفا مسجدين في كابول.

والجمعة، قُتل أربعة أشخاص على الأقل في اعتداء على مسجد في كابول أثناء صلاة الجمعة.

وقبلها بأسبوع قُتل شخصان أحدهما إمام معروف، في انفجار في مسجد عند أطراف الحي الدبلوماسي الشديد التحصين في كابول.

وجاءت هذه التطورات الدامية فيما تستعد حركة طالبان والحكومة لإطلاق مباحثات سلام تأخرت كثيراً ترمي لإنهاء النزاع المستمر منذ قرابة عقدين في البلد المسلم الفقير.