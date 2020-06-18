تركيا تنفي تهم باريس بأنها تحرشت بسفنها في المتوسط

رفضت أنقرة ادعاءات باريس بشأن تحركات سفنها في المتوسط، ووصفتها بـ"العارية عن الصحة". وأعلن مسؤول عسكري تركي كبير الخميس أن ادعاءات باريس القائلة بان سفينة فرنسية تعرضت لمناورة "عدوانية" من جانب فرقاطات تركية في المتوسط "لا أساس لها".

وقال المسؤول: "من الواضح أن هذه الاتهامات لا أساس لها" مؤكدا أن السفينة الفرنسية المعنية قامت "بمناورة خطيرة".

توتر متصاعد

وفي استمرار للتوتر المتصاعد بين فرنسا وتركيا على خلفية الملف الليبي وعمليات أنقرة في البحر المتوسط، كانت الخارجية الفرنسية أكدت، أن دعم تركيا للوفاق يتعارض مع جهود التوصل لتهدئة بليبيا.

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واتهمت الخارجية، البحرية التركية بتصرفات "عدائية" تجاه شركائها بحلف الأطلسي لمنع تطبيق حظر السلاح الذي فرضته الأمم المتحدة.

استعداد لإطلاق نار.. وأنقرة تنفي

في غضون ذلك، أكدت وزارة الدفاع الفرنسية أن فرقاطة فرنسية تعرضت لتصرف عدائي من 3 فرقاطات تركية قبل أسبوع.

وقالت في تصريحات لـ"العربية" "إن فرقاطة تركية وضعت نفسها في حال استعداد لإطلاق نار على فرقاطة فرنسية"، مشيرة إلى أن أنقرة خالفت قواعد الاشتباك التي تحكم الحلف الأطلسي.

هذا وأكدت الدفاع الفرنسية أن طائراتها تواصل طلعاتها الاستطلاعية قرب ليبيا، وأضافت "لن نذكر عدد طلعاتنا الجوية حفاظا على أمن عملياتنا".