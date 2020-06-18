لبنان.. اعتقال رئيس وأفراد مجموعة ينتمون لداعش

أعلن الجيش اللبناني اليوم الخميس القبض على رئيس مجموعة تابعة لتنظيم داعش شارك في القتال ضد الجيش في عرسال. كما ألقي القبض على عدد من الأشخاص كانوا في منزل المتهم.

وفي وقت سابق، أعلن الأمن العام اللبناني، على تويتر اعتقال 3 لبنانيين ينتمون إلى داعش كانوا يستعدون للسفر إلى سوريا ومصر للالتحاق بالتنظيم. وأضاف أن الموقوفين أجروا تدريبات تحضيرا للقيام بأعمال إرهابية وقتل عسكريين.

وذكرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في بيان لها: "دهمت دورية من مديرية المخابرات في بلدة عرسال منزل المدعو (ج.ح) وأوقفته مع عدد من الأشخاص، لترؤسه مجموعة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي ومشاركته في القتال ضدّ الجيش في عرسال وهو مطلوب بعدة مذكرات توقيف بجرائم مختلفة منها: تواصله مع إرهابيين، إطلاق النار باتجاه مواطنين، تجارة أسلحة حربية وسرقة سيارات. وعثر في منزله على نفق يمتد من داخل المنزل إلى خارجه، وفي داخله أسلحة حربية وذخائر ومتفجرات. وسلم الموقوفون مع المضبوطات إلى القضاء المختص، وبوشر التحقيق".

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بدورها، أعلنت المديرية العامة للأمن العام، في بيان اليوم، أنه "في إطار متابعة تحركات الخلايا الإرهابية النائمة وملاحقة عناصرها، وبناء لإشارة النيابة العامة المختصة أوقفت المديرية العامة للأمن العام كلا من اللبنانيين: ( أ.ز ) مواليد 1997، (ص.ز) مواليد 1996 و(إ.خ) مواليد 2000 لانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي.

بالتحقيق معهم اعترفوا بأنهم بايعوا تنظيم داعش وأقدموا على مناصرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحرضوا أشخاصا آخرين على مبايعة التنظيم. كما بينت التحقيقات أنهم سعوا للسفر إلى سوريا ومصر للالتحاق بصفوف تنظيم داعش.

كما أجروا تدريبات عسكرية ورماية بواسطة أسلحة حربية تحضيرا للقيام بأعمال إرهابية، وخططوا لقتل عسكريين من الأجهزة الأمنية.

بعد انتهاء التحقيق معهم أحيلوا إلى القضاء المختص والعمل جار لتوقيف باقي الأشخاص المتورطين.