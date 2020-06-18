فنان متهم بالإرهاب في تركيا بسبب أغنية يتحدث للعربية.نت

أصدرت السلطات التركية، اليوم الخميس، حكماً على مغنٍ كردي بالسجن 3 سنوات و9 أشهر على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب بسبب واحدة من أغانيه القديمة التي أنتجها في مارس/آذار من العام 2016 باللغة الكردية بموافقة وزارة الثقافة التركية.

وأدانت "المحكمة الجنائية العليا الثامنة" بمدينة ديار بكر، للمرة الثانية على التوالي، الفنان الكردي آزاد بدران، بتهمة "الدعاية لتنظيم إرهابي"، رغم أن محكمة الاستئناف كانت قد برأته من هذه التهمة في وقتٍ سابق.

وقال بدران في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" إن "هذه المحاكمة مستمرة منذ نحو عامين، وقد طالبتْ محكمة الاستئناف بإيقافها، لكن محكمة ديار بكر حكمت علي بالسجن 3 سنوات و9 أشهر، وطعنتُ بهذا القرار، لكنها اليوم عاودتْ محاكمتي مجدداً لنفس المدة".

وأضاف "سنعاود الطعن مرة أخرى بالحكم الصادر اليوم، وسننتظر قرار محكمة الاستئناف من جديد".

وشدد على أنه "كشخص يخدم اللغة والثقافة الكردية، لستُ مُتهماً ولم أرتكبْ جرماً وسأواصل الغناء دائماً".

وتابع أن "هذا الحكم لا يتعلق بي وحدي كفرد وهذه المحاكمة ليست لمعاقبتي فقط كفنان، هذه محاكمة للّغة والثقافة الكردية وهناك عشرات الفنانين الأكراد القابعين خلف القضبان إلى الآن".

وتتهم السلطات التركية، المغني الشاب بالترويج لمنظمة "إرهابية" في واحدة من أغانيه التي تحظى بمشاهدات عالية على وسائل التواصل الاجتماعي. وتحمل عنوان "Partizan".

ولم يحضر المغني الشاب جلسة النطق بالحكم واتهم محاميه المحكمة المحلية بعدم الالتزام بقرار محكمة الاستئناف التي برأته من التهمة الموجهة إليه في وقتٍ سابق.

وقال محاميه لوسائل إعلامٍ محلية إنه "تمّ إرسال نسخة من قرار محكمة الاستئناف لمديرية مكافحة الجرائم الإلكترونية في ديار بكر".

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وتشدد السلطات التركية على أن المغني الكردي روّج لمنظمة "إرهابية" في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني المحظور في البلاد، في أحد كليباته المنشورة على موقع "يوتيوب"، لكن محاميه نفى ذلك ورأى أن "الأدلة غير كافية لإدانة موكله" وأن "تقرير فرع مكافحة الجرائم الإلكترونية يحتاج لتأكيدات أخرى إضافية".

ولم تلتزم المحكمة المحلية بتبرئة المغني الكردي وفق قرار محكمة الاستئناف، وأكد محاميه أنه سيعترض على الحكم الصادر اليوم بحق موكله الطليق، مرة أخرى.

وعادة ما تحاكم السلطات التركية المغنين الأكراد أو المتعاطفين معهم من قوميات أخرى في البلاد وتتهمهم بالترويج لمنظمة إرهابية. وقد أصدرت عشرات المحاكم التركية، أحكاماً بالسجن على مغنين أكراد بينهم أوروبيون من أصولٍ كردية.

وتقبع الفنانة الكردية المعروفة هوزان جانيه في السجن بتركيا منذ 22 يونيو/حزيران من العام 2018. وتتهمها أنقرة بـ"العضوية في جماعة إرهابية".

وحُكم عليها في 14 أكتوبر/تشرين الثاني من العام 2018، بالسجن مدّة 6 سنوات وثلاثة أشهر رغم أنها تحمل الجنسية الألمانية وتنحدر من مدينة كولونيا وتقيم هناك منذ وقتٍ طويل.