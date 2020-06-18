مجموعة السبع تدعو الصين للتخلي عن قانون هونغ كونغ

حض وزراء خارجية مجموعة السبع الصين الأربعاء على إعادة النظر في مشروع قانون الأمن القومي الذي تعده لهونغ كونغ، وذلك في بيان صادر وسط مباحثات أميركية صينية على مستوى عالٍ.

وقال البيان "نحث الحكومة الصينية بشدة على إعادة النظر في هذا القرار"، وذلك قبل وقت قصير من عقد مباحثات بين وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو والمسؤول الصينيّ الكبير يانغ جي تشي في هاواي.

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وأشار الوزراء الى وجود "مخاوف حقيقية" لديهم تتعلق بقانون هونغ كونغ، المدينة التي تعهدت الصين بالحفاظ على استقلاليتها قبل ان تتسلمها من بريطانيا عام 1997.

ويقر القانون المثير للجدل عقوبات على النشاطات الانفصالية والتخريب والتدخلات الأجنبية في المنطقة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وأضاف البيان المشترك أن "قرار الصين لا يتوافق مع القانون الأساسي لهونغ كونغ والتزاماتها الدولية بموجب مبادئ الإعلان الصيني البريطاني المشترك الملزم قانونا والمسجل لدى الأمم المتحدة".

وأعرب الوزراء ايضا عن "قلقهم الشديد من أن يهدد هذا الإجراء الحقوق والحريات الأساسية لجميع السكان الذين يتمتعون بحماية سيادة القانون ووجود نظام قضائي مستقل".

وتضم مجموعة السبع بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وايطاليا واليابان والولايات المتحدة.