"العمال الكردستاني" يرد على الضربات بالعراق بتفجير في تركيا

قال مكتب حاكم إقليم شرناق التركي إن أربعة عمّال لقوا حتفهم عندما فجر مسلحون عبوة ناسفة أصابت شاحنة صغيرة لدى مرورها في الإقليم الواقع بجنوب شرق البلاد أمس الأربعاء.

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وأضاف المكتب في بيان أن الانفجار وقع في منطقة سلوبي قرب الحدود مع العراق وسوريا بينما كانت الشاحنة تنقل الوقود الذي يستخدمه عمال بناء الطرق.

وذكر أن القنبلة زرعها وفجرها مسلحو "حزب العمال الكردستاني" المحظور في تركيا.

وتم حل الحزب، الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، السلاح ضد الدولة التركية في عام 1984 في صراع أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص وتركز في جنوب شرق تركيا.

وتستهدف أنقرة بانتظام "حزب العمال الكردستاني" في جنوب شرق البلاد الذي تسكنه أغلبية كردية وفي شمال العراق حيث تتمركز الجماعة.

وبدأت تركيا يوم الثلاثاء عملية جديدة ضد أهداف للجماعة في شمال العراق حيث نفذت طائرات حربية ضربات جوية.