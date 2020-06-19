اليونان.. مقتل مهاجر باكستاني بعد ملاحقة الشرطة لمهرب سوري

تحطمت سيارة تقل 7 مهاجرين باكستانيين، يُعتقد أنهم عبروا الحدود البرية من تركيا في شمال اليونان، ما أسفر عن مقتل رجل وإصابة الركاب الستة الآخرين، حسب ما ذكرت الشرطة اليونانية اليوم الجمعة.

وقالت الشرطة إن السيارة لم تتوقف عند نقطة تفتيش تابعة للشرطة على طريق سريع بشمال شرق اليونان مساء الخميس.

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يعتقد أن المهاجرين، وجميعهم من باكستان، دخلوا اليونان خلسةً وكانوا في طريقهم إلى مدينة ثيسالونيكي في شمال البلاد.

وقالت السلطات إن الضباط طاردوا السيارة التي فقد سائقها السيطرة فصدم بحاجزٍ ما وانقلب بها على الطريق السريع.

وتم علاج السائق، وهو سوري يبلغ من العمر 20 عاماً ولم يكن لديه رخصة قيادة، من إصابات طفيفة واعتُقل بتهمة تهريب مهاجرين.

وذكرت الشرطة أن السيارة التي كان يقودها مسروقة حيث كان قد تم الإبلاغ عن سرقة السيارة في وقت سابق من الشهر الجاري من ثيسالونيكي.

ويحاول آلاف المهاجرين دخول اليونان كل عام، ويأمل معظمهم في السفر نحو بلدان أوروبية أكثر ازدهاراً. وعلى الرغم من أن الغالبية تتجه بالقوارب إلى الجزر اليونانية من الساحل التركي القريب، إلا أن العديد يعبرون الحدود البرية مع تركيا.