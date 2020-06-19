حماس تعتقل صحافيين نشرا فيديو "أم جبر وشاح" وتضغط على عائلتها

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس، اليوم الجمعة، الصحافيين محمود اللوح وتوفيق أبو جراد، على خلفية نشرهما فيديوهات وصور الاعتداء على أم جبر وشاح.

وأقامت أجهزة حماس حواجز على الطرق المؤدية إلى منزل العائلة في قطاع غزة، وتمنع الوصول إليه.

وكانت حماس قد اعتقلت في وقت سابق عددا من أفراد عائلة وشاح للضغط عليهم، ولا يزال هؤلاء قيد الاحتجاز.

موضوع يهمك قال حفيد أم جبر وشاح، أم الأسرى الفلسطينيين والتي أظهرت فيديوهات نشرها نشطاء على الإنترنت، قيام عناصر من حركة حماس... حفيد أم الأسرى الفلسطينيين يتهم حماس بالتلفيق بواقعة الاعتداء على جدته العرب و العالم

وأكدت مصادر قناتي "العربية" و"الحدث" أن مسؤولين من المكتب السياسي لحماس في الدوحة تواصلوا مع أفراد من عائلة وشاح وطلبوا منهم التصريح في الإعلام أن ما حدث لم يكن اعتداء على العائلة وإنما "إفراط" في استخدام القوة من قبل أفراد لتنفيذ قرار صادر عن محكمة.

من جهة أخرى، تضغط حماس على "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" من خلال الفصائل، لتضغط بنفسها على عائلة وشاح لإنهاء الأزمة، واعتبار أن ما حدث ليس اعتداء.

وكان قد انتشر فيديو يظهر قيام عناصر من حركة حماس بضرب عميدة أمهات الأسرى الفلسطينيين في مخيم البريج وسط قطاع غزة، فضلاً عن اعتقال أسير محرر وبعض أقاربهما.