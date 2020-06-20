الصين تصعّد: إيواء مثيري شغب هونغ كونغ سيضر بتايوان

قالت الحكومة الصينية إن توفير الحماية "لمثيري الشغب" من هونغ كونغ لن يؤدي إلا إلى الإضرار بشعب تايوان كما أنه يمثل تدخلا في شؤون المدينة التي تحكمها الصين منددة بخطط تايوان لمساعدة من يقرر من سكان هونغ كونغ الهروب إلى تايوان.

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وقالت تايوان يوم الخميس إنها ستنشئ مكتبا مخصصا لمساعدة من يفكرون في مغادرة هونغ كونغ مع تشديد بكين قبضتها على تلك المستعمرة البريطانية السابقة بما في ذلك قانون الأمن الوطني الجديد المزمع.

ويبدأ المكتب الجديد عمله في أول يوليو/تموز وهو تاريخ يتسم بالحساسية حيث إنه اليوم الذي سلمت فيه بريطانيا هونغ كونغ للحكم الصيني عام 1997 بتعهد استمرار الحريات واسعة النطاق بموجب صيغة الصين" بلد واحد ونظامين".

وقال مكتب شؤون تايوان الصيني في بيان في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إن خطة "سلطة الحزب التقدمي الديمقراطي" مؤامرة سياسية للتدخل في شؤون هونغ كونغ وتدمير استقرارها وازدهارها.

وقال "توفير المأوى واستيعاب الجزيرة لمثيري الشغب والعناصر التي تثير الفوضى في هونغ كونغ لن يؤديا إلا إلى استمرار إلحاق الضرر بشعب تايوان".

وأضاف المكتب أن مؤامرات القوى التي تدافع عن استقلال هونغ كونغ وتايوان وتسعى أيضا لإلحاق الضرر بصيغة "بلد واحد ونظامين" وتقسيم الأمة لن تنجح على الإطلاق.