حفيد أم الأسرى: حماس اعتدت على العائلة ونطالب بتفعيل القانون

قال حسن وشاح حفيد أم جبر وشاح الملقبة بأم الأسرى الفلسطينيين لـ العربية.نت إن جدته بصحة جيدة، وإنها ستبقى حاملة ومدافعة عن القضية الفلسطينية طالما فيها نفس، كاشفا أن العائلة تعرضت لاعتداء من عناصر حماس رغم المطالبة بتفعيل القانون، فيما طالبت العائلة بتحقيق دولي في اعتداء حماس.

حفيد أم الأسرى الفلسطينيين لـ العربية: جدتي بصحة جيدة.. والعائلة تعرضت لاعتداء من عناصر #حماس رغم مطالبتنا بتفعيل القانون#العربية pic.twitter.com/gXieY179iV — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) June 19, 2020

وفي وقت سابق أوضح حفيد أم جبر وشاح، والتي أظهرت فيديوهات نشرها نشطاء على الإنترنت، قيام عناصر من حركة حماس بضربها في مخيم البريج وسط قطاع غزة، فضلا عن اعتقال هؤلاء العناصر الأسير المحرر رامي عنبر وبعض أقاربها أن الأمر ليس كما تحاول حركة حماس إظهاره على أنه تنفيذ القانون بل هو في حقيقته مجاملة لبعض الأشخاص التابعين لها.

وفي فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك رد حفيد أم الأسرى الفلسطينيين علي بيان حركة حماس التي نفت فيه اعتداء عناصرها على العائلة بالقول "عناصر الأمن قاموا بالاعتداء على نساء وأطفال الأسرة".

والسيدة أم جبر وشاح التي سالت دماها، هي مناضلة فلسطينية ملقبة بأم الأسرى وعميدتهم، كرست حياتها لزيارتهم والإضراب عن الطعام لأجلهم، لكن الاعتداء طالها وطال أسرتها.