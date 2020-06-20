موسكو تصف استراتيجية واشنطن في الفضاء بـ"العدائية"

اعتبرت روسيا الجمعة أن الاستراتيجية المرتبطة بالفضاء التي كشفت عنها الولايات المتحدة هذا الأسبوع "عدائية"، متهمة واشنطن بالتعامل مع الفضاء كساحة حرب.

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وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن "الوثيقة تؤكد على المسار العدائي الذي تتخذه واشنطن في الفضاء". وأضافت "يرى الجانب الأميركي في الفضاء ساحة للحرب"، واصفة الخطوة بأنها "مدمّرة" و"تثير سباق تسلّح في الفضاء". وتابعت أن "روسيا تتبنى موقفا معارضا تماما إذ تمنح أولوية لاستخدام ودراسة الفضاء لأهداف سلمية حصرا".

وكانت وثيقة الاستراتيجية التي كشفت عنها وزارة الدفاع الأميركية الأربعاء الأولى منذ أعلن الرئيس دونالد ترمب تشكيل قوة عسكرية جديدة في الفضاء في كانون الأول/ديسمبر.

وشددت استراتيجية وزارة الدفاع الأميركية على أن الولايات المتحدة ستسعى للمحافظة على تفوّقها في الفضاء، وخصوصا حماية الأقمار الصناعية المستخدمة لتحديد المواقع والتي يعتمد عليها الجيش إضافة إلى أجهزة الطوارئ والنقل وحتى الخدمات المالية.

وقالت الوثيقة "تشكّل الصين وروسيا التهديد الاستراتيجي الأكبر نظرا لتطويرهما واختبارهما ونشرهما قدرات فضائية مضادة"، مشيرة إلى أن بكين وموسكو تطوران أدوات للتشويش وشن الهجمات الإلكترونية وهو أمر يهدد الأقمار الصناعية الأميركية بشكل مباشر.