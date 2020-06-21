ألمانيا تحت عباءة الوباء مجدداً.. حصاد موت جديد

بعد أن كانت ألمانيا قد بشرت بأنها في وضع يمكنها تفادي موجة ثانية من الفيروس المستجد، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في البلاد، الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بكورونا بواقع 687 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي منذ بداية الجائحة إلى 189 ألفاً و822.

وراجع المعهد بياناته بشأن عدد الوفيات المعلنة السبت والتي وفقاً له بلغت 8883، ليشير إلى أن عدد الوفيات بلغ حتى الآن 8882 دون تحديد أسباب التعديل.

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يذكر أن وزير المال الألماني، أولاف شولتز، كان أعلن في وقت سابق أن بلاده في وضع يمكنها تفادي موجة ثانية من كورونا.

وحذر شولتز من أن "غياب لقاح مضاد للفيروس يعني أن التباعد الاجتماعي وإجراءات الفحص والتتبع أمر ضروري".

كما قال وزير الداخلية، هورست زيهوفر، إن ألمانيا سترفع القيود على الحدود مع سويسرا وفرنسا والنمسا والدنمارك، يوم 15 يونيو/حزيران، غير أنه لفت إلى أن الحكومة قد تعيد النظر في ذلك إذا تدهورت الأوضاع المتعلقة بتفشي الوباء.

إلى ذلك أعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن العالم دخل "مرحلة خطيرة" من جائحة كوفيد-19، مع بدء الدول تخفيف قيود العزل والتنقل.

وأشار مدير عام المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحافي افتراضي، إلى أن المنظمة أحصت الخميس 150 ألف إصابة جديدة، وهو العدد الأعلى للإصابات خلال يوم واحد منذ بدء انتشار كورونا.