الهند: قتلنا 40 صينياً على الحدود مع الجارة

رغم التصريحات ومحاولات التهدئة مازال التوتر سيد الموقف بين الجارتين، فقد أعلن وزير هندي أن الصين فقدت ما لا يقل عن 40 جندياً في اشتباك مع بلاده الأسبوع الماضي على الحدود المتنازع عليها مع استمرار المواجهة بينهما اليوم الأحد.

وأضاف وزير الطرق والنقل الهندي في.كيه. سينغ خلال مقابلة بثتها قناة نيوز 24 في ساعة متأخرة الليلة الماضية "إذا كان 20 قد ماتوا من جانبنا، فهناك ما لا يقل عن مثلي هذه الخسائر من جانبهم".

فيما لم يقدم سينغ، وهو قائد سابق للجيش، أي دليل لدعم تصريحاته. وقال إن الصين دأبت على عدم تقبل سقوط أي خسائر لها في الحروب بما في ذلك خلال صراعها مع الهند عام 1962.

وأضاف سينغ أن الجانب الهندي قام بتسليم الجنود الصينيين الذين ضلوا السبيل داخل الأراضي الهندية بعد المواجهة العنيفة.

الصين.. لا تفاصيل

بالمقابل، لم تتحدث الصين عن أي خسائر تكبدتها جراء القتال الذي وقع في وادي جالوان المتنازع عليه في غرب الهيمالايا، وأدى لمقتل 20 جنديا هنديا وإصابة 76 على الأقل.

بدورها صحيفة غلوبال تايمز الرسمية في الصين كانت قالت إن هناك خسائر على الجانب الصيني لكنها لم تقدم تفاصيل.

يذكر أن الجارتين النوويتين الهند والصين كانتا تبادلتا الاتهامات السبت، بانتهاك الحدود الفعلية المشتركة بينهما، وهي منطقة أصبحت الأسبوع الماضي مسرحا لأعنف اشتباك بين البلدين منذ نصف قرن.