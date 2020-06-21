اليونان: ندعم سعي مصر لحل سياسي في ليبيا

جددت اليونان الأحد دعوتها إلى حل سياسي للأزمة الليبية، مؤكدة على ضرورة وقف إطلاق النار في البلاد التي مزقتها الحرب.

وشدد المتحدث باسم الخارجية اليونانية الكسندروس ينيماتاس على أن بلاده تدعم بقوة وقف إطلاق النار الفوري وحل الأزمة الليبية من خلال الجهود السياسية.

وأضاف: "عبرنا مؤخرا عن دعمنا لجهود مصر في هذا الاتجاه، ونؤكد على هذا الموقف".

موضوع يهمك منذ الإعلان عن وفاة أسطورة كرة القدم العراقية، صاحب الهدف العراقي الوحيد في كأس العالم اللاعب أحمد راضي، صباح الأحد،... آخر صورة لساحر الكرة العراقية.. وفيديو من التحرير سوشيال ميديا

التدخلات التركية

وكانت اليونان انتقدت في وقت سابق التدخلات التركية في ليبيا، مؤكدة رفضها للاتفاقية الأمنية المعقودة بين أنقرة وحكومة الوفاق في طرابلس، والتي شكلت ذريعة لتلك التدخلات.

وأكد وزير خارجية اليونان، نيكوس دندياس، الاثنين الماضي أن "مذكرة التفاهم التي تتذرع بها أنقرة للتدخل في ليبيا مرفوضة".

بدوره دعا المفوض الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل تركيا إلى "خفض التصعيد" في ليبيا.

إلى ذلك، جدد وزيرا خارجية مصر وقبرص الأحد انتقادهما للموقف التركي في ليبيا، معتبرين أن الإجراءات التركية فاقمت التوترات.

سرت والجفرة

في حين رحب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بما ورد في كلمة الرئيس المصري أمس، قائلاً إنها "جاءت استجابة لندائنا أمام مجلس النواب المصري بضرورة التدخل ومساندة قواتنا المسلحة في حربها على الإرهاب".

يشار إلى أن تركيا التي تدعم حكومة الوفاق بالسلاح والمستشارين، وتضخ المرتزقة السوريين للقتال إلى جانب فصائلها ضد الجيش الوطني الليبي، كانت اشترطت أمس انسحاب الجيش بقيادة خليفة حفتر من مدينة سرت الاستراتيجية من أجل وقف النار في البلاد.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، الذي تعد بلاده الداعم الرئيسي لحكومة في مقابلة مع "فرانس برس" إن تركيا تدعم مطلب طرابلس بضرورة العودة إلى خطوط عام 2015، وانسحاب الجيش من سرت والجفرة" في الجنوب.

في حين لوحت مصر بالتحرك عسكريا في حال تقدمت الميليشيات إلى سرت والجفرة، معتبرة أن هذا الأمر من الخطوط الحمراء التي تمس الأمن القومي للبلاد.