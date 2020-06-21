قضية أم الأسرى تتفاعل.. أمن حماس يلاحق أبناء العائلة

لا تزال قضية "أم جبر وشاح" التي تلقب بأم الأسرى تتفاعل في الشارع الفلسطيني، بعد أن اعتدى عليها عناصر أمن من حماس في مخيم البريج وسط قطاع غزة قبل أيام.

وفي جديد القضية، أفادت مصادر للعربية بقيام الأجهزة الأمنية التابعة لحماس الأحد باعتقال عدد من أبناء العائلات، التي تصدت لاعتداء حماس على أم جبر، بهدف ممارسة المزيد من الضغط على عائلة وشاح، ولتوجيه الاتهام لها بالاعتداء على الأجهزة الأمنية.

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كما أوضحت المصادر أن الاعتقالات طالت قاصرا من عائلة المبحوح.

وعلمت العربية أن الأجهزة الأمنية تبحث عن عدد من أبناء وشاح لاعتقالهم أيضا لينضموا إلى المعتقلين السابقين من أبناء العائلة المعتقلين منذ يوم الخميس الماضي دون توجيه أي اتهام لهم حتى الآن.

وكانت مقاطع مصورة انتشرت على مواقع التواصل أظهر أم الأسرى طريحة السرير في أحد المستشفبات، وقد ملأت الضربات والبقع الزرقاء أجزاء من جسدها.

في حين أكد حفيدها قيام عناصر من حماس بضربها، فضلاً عن اعتقال الأسير المحرر رامي عنبر وبعض أقاربها، نافيا ما أعلنته الحركة سابقا من أنها أتت لتطبق القانون وتزيل مخالفة بناء فاعترضتها السيدة العجوز.

كما اعتبر أن الأمر ليس كما تحاول حماس إظهاره على أنه مجرد تنفيذ للقانون بل مجاملة لبعض الأشخاص التابعين لها، بحسب قوله.

إلى ذلك، أشارت بعض التقارير إلى اعتقال الأجهزة الأمنية في غزة الجمعة صحافيين على خلفية نشرهما فيديوهات وصور الاعتداء على أم جبر وشاح.