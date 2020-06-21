وسائل إعلام بريطانية تعلن عن عمليات طعن في مدينة ريدينغ

أفادت وسائل إعلام بريطانية، مساء السبت، بمصرع 3 أشخاص، ونقل اثنين مصابين للمستشفى بعد هجوم ريدينغ جنوبي العاصمة لندن.

وحسب صحيفة "تليغراف" البريطانية فإن أشخاصاً تعرّضوا للطعن في أحد المنتزهات العامة في المدينة وأنّ الإصابات استدعت نقلهم بواسطة مروحيتين مخصّصتين للإسعاف الجوي، فيما أعربت وزيرة الأمن الداخلي، بريتي باتيل، عن "قلقها العميق".

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وأعلنت شرطة مدينة ريدينغ البريطانية أنها ألقت القبض على رجل عقب حادث أسفر عن سقوط قتلى ومصابين بمدينة ريدينغ.

وقالت الشرطة "إن ضباطا ألقوا القبض على رجل بمسرح الحادث"، مضيفة أنه قيد الاحتجاز، فيما ذكرت أسوشيتد برس أن المعتقل إثر حادث الطعن في ريدينغ هو طالب لجوء ليبي الجنسية.

وقد أغلقت الشرطة المنطقة التي شهدت عمليات الطعن، وحثت الناس على الابتعاد قدر الإمكان.

وذكر نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي أن "عدة أشخاص" تعرضوا للطعن، فيما أغلقت الشرطة المنطقة التي شهدت عمليات الطعن، وحثت الناس على الابتعاد قدر الإمكان.

من جهته عبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن مؤازرته للمتضررين في حادث مدينة ريدينغ.

وقال جونسون على تويتر "قلبي مع كل الذين تضرروا من هذا الحادث المروع في ريدينغ وأوجه الشكر لأجهزة الطوارئ في مسرح الحادث".