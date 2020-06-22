بعد النجاح باحتوائه.. كورونا يطل برأسه مجدداً في ألمانيا

معدل الإصابات فقز.. بهذه الكلمات أعلنت السلطات الصحية بألمانيا أن معدل انتشار الوباء في البلاد قد ارتفع إلى 2.88، الأحد، بنسبة 1.79 عن اليوم الذي سبقه، مما يرفع عدد الإصابات فوق المستوى المطلوب لاحتواء المرض على المدى الطويل.

موضوع يهمك بالتزامن مع استئناف حركة العمل والسفر ، ورفع إجراءات العزل خلال الأيام الماضية في العديد من البلدان حول العالم بعد أشهر... الصحة العالمية تحذر: زيادة قياسية بإصابات كورونا فيروس كورونا

وتعزز الزيادة احتمال تجديد القيود في أكبر اقتصاد بأوروبا، وذلك في ضربة لبلد يُنظر له على نطاق واسع باعتباره نموذجا للنجاح في كبح انتشار الفيروس وإبقاء عدد الوفيات منخفضا نسبيا.

كما يعني وصول معدل انتشار الفيروس إلى 2.88 أن كل 100 مصاب سينقلون العدوى إلى 288 آخرين. ولاحتواء المرض تدريجيا ينبغي أن يبقى المعدل أقل من واحد.

يشار إلى أن معدل الانتشار كان شهد زيادة حادة مقارنة بيوم الجمعة حين سجل 1.06.

فيما فضلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الإبقاء على إجراءات العزل العام لفترة أطول، لكنها خففت القيود تدريجيا في الأسابيع الأخيرة عقب ضغوط من بعض السياسيين بهدف إعادة تشغيل الاقتصاد.

الاقتصاد اجتاز الأسوأ

وذكر معهد روبرت كوخ للصحة العامة، أنه جرى تسجيل إصابات جديدة في دور للرعاية ومستشفيات ومؤسسات لطالبي اللجوء ومصانع لتجهيز اللحوم وشركات خدمات لوجستية وفي مناسبات دينية وعائلية وبين عدد من اللاجئين وعمال بقطاع الزراعة.

كما بلغ عدد الإصابات بالفيروس في ألمانيا وفقا لبيانات المعهد 189822 حالة، في حين وصل عدد الوفيات إلى 8882.

إلى ذلك قال ينس فيدمان رئيس البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) لصحيفة فرانكفورتر ألجماينه في مقابلة نشرت الأحد، إن الاقتصاد اجتاز الأسوأ في أزمة كورونا ويُتوقع أن يتعافى تدريجيا.