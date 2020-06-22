بملايين البالونات.. كوريا الشمالية تعاقب الجنوبية

أعلنت كوريا الشمالية الأحد، أنها جهّزت ملايين المنشورات الدعائية المناهضة لسيول وآلاف البالونات لإرسالها إلى كوريا الجنوبية في "عقاب ثأري" ضدّ الجارة الجنوبية.

وأوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الخبر غداة إعلان الشمال التجهيز لحملة ترويج منشورات معادية للجنوب ردّاً على إرسال منشورات معادية لنظام بيونغ يانغ عبر الحدود.

موضوع يهمك حوالي 15 لقاحاً دخلت مرحلة التجارب السريرية على البشر بحسب ما أعلنت منظمة الصحة العالمية مطلع شهر مايو الماضي في حين... سباق اللقاح مستمر.. فائز قد يغلب كورونا يدنو من النصر صحة

ويقف فارّون من الشمال وراء إرسال تلك المنشورات التي تنتقد الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون لانتهاكه حقوق الإنسان وطموحاته النووية. وتُربط المنشورات عادة في بالونات توجّه إلى الشمال.

ويرى محلّلون أنّ كوريا الشمالية تقوم بسلسلة استفزازات مقصودة بهدف تحصيل تنازلات من كلّ من سيول وواشنطن. وورد في تقرير نشرته وكالة الأنباء الكورويا الشمالية أنّ "التجهيزات لأكبر لحملة توزيع منشورات ضد العدو شارفت على الانتهاء".

12 مليون منشور

وأضاف أنّ "مؤسسات نشر وطبع من جميع المستويات في العاصمة جهّزت 12 مليون منشور من جميع الأصناف".

كما أوضح أنّه تم إعداد أكثر من "ثلاثة آلاف بالون من جميع الأصناف قادرة على إيصال المنشورات إلى عمق كوريا الجنوبية".

هذا وتجمّدت العلاقات بين الكوريتين منذ أشهر عقب فشل قمّة في هانوي بين كيم والرئيس الأميركي دونالد ترمب العام الماضي.

في حين، تعثّرت القمّة بسبب خلاف حول طبيعة التنازلات التي يجب أن تقدّمها كوريا الشمالية مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.

ولا تزال الكوريتان في حالة حرب رسمياً، إذ إن حربهما التي دارت رحاها من عام 1950 إلى عام 1953 انتهت دون معاهدة سلام. وتشن الكوريتان حملات إطلاق منشورات منذ عشرات السنين ولكنهما اتفقتا على وقف "كل الأعمال العدائية" في اتفاق سلام أُبرم عام 2018.