من ألواح السلمون للدجاج والمشروبات.. ماذا جرى في بكين؟

لا يزال الباحثون في الصين يفتشون عن المصادر والأسباب التفصيلية التي فجرت ما يمكن وصفه بموجة ثانية أو عودة ثانية للفيروس التاجي المستجد الذي حصد أرواح الآلاف حول العالم.

ففي حين عادت بكين لتسجل بشكل يومي إصابات جديدة بكورونا، يجري البحث عميقا خلف أسوار ومحلات بيع المواد الغذائية في العاصمة الصينية، لاسيما في سوق شينفادي، مركز التزود الرئيسي بالفاكهة والخضر والثمار البحرية في العاصمة لمعرفة التفاصيل.

وكان الفيروس العائد مجددا إلى الصين التي أشرفت قبل أسابيع على إعلان الانتصار عليه، اكتشف خصوصاً على ألواح تقطيع سمك السلمون المستورد، لكنه تمدد أيضا على ما يبدو إلى مواد غذائية أخرى بحسب ما أعلنت السلطات الرسمية في البلاد.

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دجاج ومشروبات غازية

فقد أعلنت المديرية العامة للجمارك في بيان أمس "تعليقا مؤقتا" لاستيراد الدجاج المثلّج الذي تنتجه شركة "تايسون فودز" الأميركية، بعد رصد تفش للوباء في إحدى المنشآت الإنتاجية التابعة للشركة في الولايات المتحدة. وجاء في البيان أن المديرية ستصادر منتجات الشركة التي وصلت إلى الصين.

كذلك أمرت السلطات شركة "بيبسيكو" الأميركية للمواد الغذائية والمشروبات بإغلاق أحد مصانعها في بكين بعدما تبينت إصابة عدد من الموظفين بالفيروس، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم الشركة فان جيمين.

كما أوضحت المتحدثة أنه تم تتبّع 87 شخصا خالطوا المصابين ووضعوا في الحجر الصحي.

رمي ثمار البحر

وكانت السلطات نصحت السكان قبل أيام برمي ثمار البحر المجمدة التي ابتاعوها من سوق شينفادي المغلق حالياً.

يأتي هذا في وقت تستمر بكين بتسجيل إصابات بشكل يومي بكورونا، بعد أن اختفت لأسابيع في السابق.

فقد أعلنت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الاثنين، تسجيل 18 إصابة جديدة في 21 يونيو، منها تسع حالات في العاصمة بكين.

وكانت الصين سجلت 26 إصابة مؤكدة بالفيروس قبل يوم منها 22 في بكين.

يذكر أن السلطات المحلية أعادت فرض قيود على تنقل الناس بالعاصمة وكثفت من الإجراءات الأخرى للحد من انتشار الفيروس بعد سلسلة من العدوى المحلية.

إلى ذلك، تم تسجيل سبع حالات جديدة حاملة للمرض دون ظهور أعراض، مقارنة بست حالات قبل يوم، علماً أن الصين لا تحصي المرضى الحاملين للفيروس دون ظهور أعراض عليهم ضمن حالات الإصابة المؤكدة.

جمع أكثر من مليوني عينة

يشار إلى أن البلاد سجلت خلال الأيام الماضية أكثر من 220 إصابة في بؤر جديدة في بكين مصدرها سوق شينفادي.

وفتحت السلطات المحلية في العاصمة ألفي مركز للفحص، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة، التي قالت إن 2,3 مليون عينة قد جمعت حتى الآن.

كما أعلنت السلطات الجمعة حملة وطنية لفحص السلع الغذائية المستوردة.

ويجري فحص موظفي المطاعم ومحلات السوبرماركت والأسواق والعاملين في توصيل الطعام أيضاً.

وأكد، الجمعة، مسؤول كبير في المركز الصيني للسيطرة على الامراض والوقاية منها للصحافيين أن بؤرة الوباء الجديدة تحت السيطرة، لكن بكين ستواصل تسجيل إصابات جديدة.