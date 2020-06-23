البرلمان العربي: قرار السعودية بشأن الحج يدعم جهود محاصرة كورونا

رحب البرلمان العربي، الثلاثاء، بقرار المملكة العربية السعودية، بإقامة حج هذا العام بأعداد محدودة للموجودين داخل المملكة.

وأكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي أن هذا القرار الحكيم يعكس حرص المملكة الشديد على إقامة شعيرة الحج بشكل آمن صحيًا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الحجاج وحمايتهم من مخاطر هذه الجائحة، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.

موضوع يهمك أعلنت وزارة الحج، الاثنين، إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من... السعودية: إقامة الحج بأعداد محدودة جدا لحجاج الداخل السعودية

وثمن رئيس البرلمان العربي عالياً جهود الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان في خدمة الحرمين الشريفين وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة لأداء مناسك الحج والعمرة والعناية بحجاج وزوار بيت الله الحرام.

وأشاد بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها حكومة المملكة لسلامة ضيوف الرحمن، والتي تأتي انطلاقًا من حرص المملكة الدائم على تمكين ضيوف بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف من أداء مناسك الحج والعمرة في أمن وصحة وسلامة، ودعماً للجهود الدولية في محاصرة انتشار جائحة كورونا.