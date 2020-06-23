الخرطوم: نقترب من تسوية مع واشنطن بقضية تفجير السفارتين

أكد وزير سوداني، اليوم الثلاثاء، الاقتراب من تحقيق تسوية مع واشنطن بقضية تفجير السفارتين في عام 1998.

ويقول مسؤولون أميركيون إن تسوية قضية التعويضات المالية لضحايا الهجمات الإرهابية على المدمرة الأميركية كول وسفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا هي الأمر الحاسم لإزالة السودان من قائمة الإرهاب.

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ودفع السودان لضحايا المدمرة الأميركية كول حوالي 70 مليون دولار، وتم إغلاق القضية. كما توصلت الخرطوم إلى اتفاق مع ضحايا السفارتين لكنها تكافح من أجل تحصيل 300 مليون دولار وافق ضحايا السفارتين على تقاضيها توطئة لإغلاق ملف القضية.

يأتي ذلك فيما قالت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، إن الانتخابات في السودان ليست جزءًا من الخطوات التي تطلبها واشنطن لإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وكانت وسائل إعلام قد ذكرت أن الولايات المتحدة أبلغت رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أن العقوبات لن ترفع عن السودان إلا بعد انتخاب حكومة جديدة في نهاية الفترة الانتقالية.

لكن وزارة الخارجية الأميركية نفت في تصريح لـ"سودان تربيون" تلك التصريحات، وقالت "الانتخابات السودانية ليست جزءًا من المعايير القانونية أو المعايير السياسية لإزالة السودان من قائمة الإرهاب".

وشددت على أن "الإزالة عملية متعددة الخطوات تعتمد على استيفاء السودان للمعايير القانونية والسياسية ذات الصلة. كما يلعب الكونغرس دورًا في هذه العملية".