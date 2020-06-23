بريطانيا تدين هجمات الحوثيين الصاروخية على السعودية

أدان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب هجمات جماعة الحوثي المدعومة من إيران بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على السعودية اليوم الثلاثاء.

وقال راب في بيان "أدين هذه الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون على السعودية وهجماتهم المستمرة داخل اليمن التي تثير المزيد من الشكوك بشأن ما يزعمونه عن رغبتهم في إقرار السلام".

موضوع يهمك قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إن عدداً من الأشخاص تم توقيفهم في العاصمة واشنطن بتهم التخريب، الذي وصفه... ترمب لمخربي التماثيل: احذروا! عقابها السجن 10 سنوات أميركا

وأضاف "مع الاعتقاد بإصابة أكثر من مليون يمني بفيروس كورونا، أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن يوقف الحوثيون أعمالهم العدائية وأن يسمحوا للجهود الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة بالعمل على إنقاذ حياة اليمنيين".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثي باتجاه السعودية، مؤكداً أن الصاروخ الباليستي أطلقه الحوثي من صنعاء باتجاه الرياض.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن "قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - صباح اليوم الثلاثاء من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية من (صنعاء) باتجاه مدينة (الرياض) في عملية عدائية متعمدة وممنهجة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، بحسب ما قالت "وكالة الأنباء السعودية".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي أن "هذا الاعتداء الآثم هو امتداد للمحاولات العدائية والإرهابية المستمرة والتي كان آخرها مساء أمس وفجر اليوم بإطلاق 8 طائرات بدون طيار (مفخخة) و3 صواريخ باليستية باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية والتي تم التصدي لها وإفشالها من قبل القوات المشتركة للتحالف".