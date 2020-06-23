مقتل فلسطيني حاول صدم جنود عند حاجز إسرائيلي في الضفة

أعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل فلسطيني، الثلاثاء، برصاص جنود إسرائيليين عند أحد الحواجز العسكرية في الضفة الغربية المحتلة بعدما قاد سيارته في اتجاه الجنود محاولا صدمهم.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد في بيان إن الفلسطيني "قتل" عند نقطة تفتيش في بلدة أبو ديس قرب القدس، مضيفا أنه "قاد سيارته بسرعة باتجاه شرطية في حرس الحدود أصيبت بجروح طفيفة".

وبحسب البيان، "قام أفراد شرطة الحدود في المكان بإطلاق النار على الفلسطيني وتحييده وقامت لاحقا الطواقم الطبية بتأكيد وفاته".

وأفاد بيان الشرطة الإسرائيلية بنقل "المصابة إلى مستشفى هار هتسوفيم لتلقي العلاج الطبي، ووصل خبير المتفجرات إلى المكان لفحص مسرح الجريمة".

وذكرت مصادر أمنية وأخرى عائلية أن الفلسطيني يدعى أحمد عريقات في العشرينات من عمره.

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ويأتي ذلك بعد أقل من شهر من مقتل فلسطيني آخر برصاص جنود إسرائيليين بعدما حاول دهسهم بسيارته شمال رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

والمرجح أن تباشر إسرائيل تنفيذ خطتها لضم مستوطناتها في الضفة الغربية ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية في بداية تموز/يوليو المقبل.

وتلقى الخطة المدعومة أميركيا انتقادات وتحذيرات دولية واسعة إذ إن تنفيذها يهدد بالتسبب بمزيد من أعمال العنف.