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وزير الخارجية الروسي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا

المصدر: العربية.نت، وكالات
لافروف
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دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الثلثاء لوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا.

كلمات دالّة

#ليبيا, #روسيا
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