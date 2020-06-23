وزير الخارجية الروسي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا آخر تحديث: الثلاثاء 2 ذو القعدة 1441 هـ - 23 يونيو 2020 KSA 13:16 - GMT 10:16 تارخ النشر: الثلاثاء 2 ذو القعدة 1441 هـ - 23 يونيو 2020 KSA 12:58 - GMT 09:58 المصدر: العربية.نت، وكالات لافروف رابط مختصر شارك وزير الخارجية الروسي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا PDF اطبع حجم الخط دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الثلثاء لوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا. كلمات دالّة #ليبيا, #روسيا إقرأ أيضاً الإمارات تدين محاولات الحوثيين استهداف السعودية 09:51 GMT إقرأ أيضاً كورونا.. ألمانيا تعيد فرض الحجر وبريطانيا تستعد للفتح 10:02 GMT