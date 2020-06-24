البرلمان العربي يقر استراتيجية موحدة للتعامل مع إيران وتركيا

أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، خطورة التدخلات الإقليمية على سيادة وأمن الدول العربية وأهمية وجود موقف عربي موحد للتعامل معها والعمل على إيقافها.

وأكد أن البرلمان العربي يناقش مشروع استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع إيران وتركيا.

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن التطورات المتسارعة في العالم العربي وصلت إلى درجة في غاية الخطورة تجاوزت مرحلة تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة العربية إلى نزعة الاحتلال العسكري المباشر من قبل الدول الإقليمية ذات التوجهات الاستعمارية الطامعة في وضع يدها على ثروات الشعب العربي واتخاذ الأراضي العربية ساحة للصراعات.

موضوع يهمك قُتل شخصان وأصيب 9 آخرون اليوم الأربعاء في انفجار دراجة نارية مفخخة بمدينة عفرين (شمال غرب محافظة حلب السورية)، حسب ما... مقتل شخصين وإصابة 9 في انفجار دراجة نارية في عفرين سوريا

ورحب رئيس البرلمان العربي في كلمته التي ألقاها اليوم الأربعاء في افتتاح الجلسة الختامية لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي وعقدت عن بعد بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإعلان القاهرة الذي أطلقه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتسوية الأزمة في ليبيا، والجهود التي يبذلها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لجمع أطراف الصراع في ليبيا على طاولة الحوار السياسي.

وقف فوري للنار في ليبيا

وطالب رئيس البرلمان العربي بالوقف الفوري لإطلاق النار وإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة واعتماد الحل السياسي لتسوية الأزمة في ليبيا.

وفي الشأن السوري أكد رئيس البرلمان العربي أنه يدعم الحل السياسي في سوريا حفاظاً على وحدتها وعروبتها وتحقيقاً لتطلعات شعبها في العيش الكريم.

وجدد الدكتور مشعل بن فهم السلمي التأكيد على موقف البرلمان العربي في دعم أمـن واسـتقرار ووحـدة اليمن ودعم ما تقوم به قوات التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية، مثمناً عالياً استضافة المملكة العربية السعودية لمؤتمر المانحين لليمن بالشراكة مع الأمم المتحدة وما توصل إليه من نتائج إيجابية.

و أدان السلمي إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، مؤكداً دعم البرلمان العربي للإجراءات التي تتخذها المملكة للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية وحماية أمن مواطنيها ومنشآتها.

وأكد رئيس البرلمان العربي إدانة البرلمان للعمليات العسكرية والهجمات المتزامنة التي قامت بها كل من إيران وتركيا على مناطق شمال العراق في انتهاكٍ سافرٍ لسيادة دولة العراق، مُطالباً بوقف فوري لهذه العمليات العسكرية واحترام سيادة العراق ومبادئ حسن الجوار.

وأدان السلمي بأشد العبارات الإجراءات أحادية الجانب التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية بهدف تغيير الوضع القائم على الأرض.

وذكر أن الإجراءات الإسرائيلية تهدف لفرض واقعٍ جديدٍ سيكون له عواقب وخيمة وتداعيات خطيرة على مستقبل السلام في المنطقة، مُشدداً على أن السلام القائم على مبدأ حل الدولتين استناداً للشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية هو الحل الوحيد الذي يضمن إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأكد رئيس البرلمان العربي دعم البرلمان لقرار الرئيس محمود عباس بقطع كافة أشكال العلاقات مع قوة الاحتلال والتحلل من الاتفاقيات والالتزامات الموقعة معها.

وأضاف أن البرلمان العربي يعقد هذه الجلسة الهامة عن بعد في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها عالمنا العربي وبالتزامن مع انتشار جائحة كورونا وما فرضته من تداعيات على كافة المستويات، مقدماً تحية إجلال وإكبار للدول العربية التي قدمت نموذجاً نوعيًا متميزاً على كثير من دول العالم المتقدم بتوفير الرعاية والعلاج المجاني للمواطنين على أراضيها الذين أصيبوا بهذا الفيروس فصانت حقوق الإنسان في أعلى صورها.