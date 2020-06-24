الاتحاد الأوروبي يعيد النظر بعلاقته مع تركيا

يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي العلاقات مع تركيا من مختلف جوانبها في 13 من يوليو المقبل، لا سيما بعدما تبنى الاتحاد ما خلص إليه مؤتمر برلين ودعوته إلى تسوية الأزمة الليبية عبر المفاوضات، وانقلبت أنقرة لاحقا على تعهداتها.

موضوع يهمك أكد وزير الخارجية اليونانى نيكوس دندياس، فى بيان له، بعد انتهاء زيارته مع الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية... اليونان: تركيا تحتقر القانون الدولي بسبب تطلعاتها العثمانية العرب و العالم

وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أنه لدى أوروبا وسائل دفاع عن مصالحها ضد تركيا، داعيا الاتحاد الأوروبي لفتح نقاش معمق حول مستقبل علاقاته مع تركيا.

وكان نائب رئيس البرلمان الفرنسي صرح لقناة "العربية"، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيقود الحرب في ليبيا إلى الجنون.

وتدخلت أنقرة عسكريا في الصراع الدائر في ليبيا، ودعمت حكومة الوفاق في طرابلس بالأسلحة والمرتزقة.

وقال البرلماني الفرنسي إن "مصر وفرنسا لن تقبلا نقض تركيا لتعهداتها في برلين". وتبنى مؤتمر برلين تسوية الأزمة الليبية عبر المفاوضات.

وأكد أن "مأساة ليبيا تتجاوز حدودها، والوضع قد يخرج عن السيطرة".

وشدد نائب رئيس البرلمان الفرنسي على أن "مصر لن تقبل بالوضع الحالي في ليبيا".