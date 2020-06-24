مقتل 6 مدنيين في انفجار عبوة ناسفة شمالي أفغانستان

قُتل ما لا يقل عن ستة مدنيين أفغان كانوا يستقلون عربة توك توك في ولاية شمالية جراء انفجار عبوة ناسفة زرعت على جانب طريق، وفق ما أفاد مسؤول، اليوم الأربعاء.

وبحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية، طارق عريان، فإن التفجير في ولاية جوزان وقع مساء أمس عندما اصطدمت العربة بالعبوة الناسفة في منطقة مارديان. وأصيب مدني أيضاً في الانفجار.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم. واتهم عريان مقاتلي طالبان بالمسؤولية عن الهجوم.

وشهدت أفغانستان تصاعداً في أعمال العنف مؤخراً، حيث تبنى الفرع المحلي لتنظيم داعش معظم الهجمات.

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وفي مطلع يونيو/حزيران الماضي، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن تفجير مسجد في كابول أودى بحياة شخصين، من بينهم الإمام. وأصيب ثمانية مصلين في ذلك الهجوم.

وبعد أسبوع، قُتل إمام وثلاثة مصلين آخرين في انفجار قنبلة داخل مسجد آخر في كابول. وأصيب ثمانية مصلين آخرين.

ونددت طالبان بالهجمات على المساجد.

من جهتها، ألقت الولايات المتحدة باللوم على تنظيم داعش في هجوم مروع الشهر الماضي على مستشفى للولادة في العاصمة أدى إلى مقتل 24 شخصاً، من بينهم رضيعان والعديد من الأمهات الجدد.