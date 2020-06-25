روسيا تتجاوز حاجز الـ600 ألف إصابة.. وتزوير صيني للهروب

تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في روسيا حاجز الـ600 ألف إصابة بتسجيل السلطات الصحية 7176 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية في أدنى حصيلة يومية منذ نهاية أبريل الماضي مقابل 7426 إصابة في اليوم السابق، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 606881، بينها 229546 حالة نشطة "ما يمثل انخفاضاً بـ5371 حالة نشطة منذ الثلاثاء".

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وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في روسيا في تقريرها اليومي عن تسجيل 154 حالة وفاة مقابل 153 وفاة يوم الثلاثاء، لتصبح حصيلة ضحايا العدوى في البلاد 8513 حالة وفاة فيما تماثل 12393 مصاباً للشفاء ليصبح إجمالي عدد المتعافين من كورونا في روسيا حتى الآن 368822.

فيما، أصدرت سفارة بكين فى موسكو تحذيرا بعد أن قام بعض مواطنيها بتزوير نتائج اختبار فيروس كورونا للعودة إلى الصين.

وانتقدت سفارة الصين في روسيا موطنيها الذين يزورون نتائج اختبار كوفيد-19، الأمر الذي "يتسبب بضرر كبير للآخرين ويقوض عمل الصين لمكافحة تفشي المرض"، وفق ما قالت السفارة على حسابها في "وي تشات" في وسائل التواصل الاجتماعي.

وتوعدت سفارة الصين، الاثنين الماضي، على حسابها في "وي تشات"، الذين قدموا تقارير اختبار مزيفة، وقالت إنهم "سيتحملون المسؤولية القانونية"، عما قاموا به.

وتطلب الصين من العائدين من روسيا تقديم فحص لفيروس كورونا، يشمل نتائج اختبار الحمض النووي، وذلك قبل خمسة أيام على الأقل من السفر من روسيا إلى الصين.

ولم تحدد السفارة الصينية في موسكو عدد الصينيين الذين سافروا بتقارير اختبار مزورة، أو المدن التي غادروا منها وهبطوا فيها. ولم يتضح أيضًا ما إذا كانت اختبارات الركاب إيجابية بالفعل.