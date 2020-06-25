10 ملايين مصاب قريبا.. والصحة العالمية تحذر

بعدما أعلنت أن نصف الإصابات بفيروس كورونا حول العالم باتت في الأميركتين، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن عدد الإصابات قد يبلغ 10 ملايين بحلول الأسبوع المقبل، على الرغم من أن الوباء لم يصل إلى ذروة تفشيه بعد في تلك المناطق.

فقد أوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحافي عبر الفيديو مساء الأربعاء "خلال الشهر الأول من هذا الوباء، سجلت المنظمة 10 آلاف إصابة. وخلال الشهر الماضي، سجلت 4 ملايين. لكننا نتوقع أن يصل العدد إلى 10 ملايين إصابة الأسبوع المقبل".

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تفشٍ صادم في الأميركتين

بدوره، حذر مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايكل راين، من أن الوباء في مناطق القارة الأميركية يتفشى بشكل قوي جداً، لاسيما في أميركا الوسطى والجنوبية، مضيفا أن الوباء لم يبلغ ذروته بعد في العديد من تلك الدول.

كما أكد تسجيل وتيرة مقلقة من الإصابات، مع تسجيل الكثير من الدول ارتفاعاً بنسبة 20 إلى 25% خلال الأسبوع الماضي.

يأتي هذا الارتفاع في الإصابات مع تحذيرات سابقة للمنظمة الأممية من الاستعجال في رفع القيود التي فرضت سابقا في العديد من البلدان حول العالم بغية الحد من انتقال العدوى.

فقد أكدت المنظمة أكثر من مرة على ضروة الحفاظ على الإجراءات التي تحد من انتقال العدوى، كالتباعد الاجتماعي، وتقليل التجمعات والحشود، والمواظبة على ارتداء الكمامات وغسل الأيدي أو تعقيمها باستمرار.