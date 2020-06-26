حادث طعن في أكبر مدن اسكتلندا.. ومقتل 3

وقع حادث طعن مروع في مدينة غلاسكو، أكبر مدن اسكتلندا. وأعلنت الشرطة الجمعة أن مشتبها به قتل بالرصاص وأصيب ستة أشخاص بينهم شرطي في "حادث خطير" وسط غلاسكو . وقال ستيف جونسون مساعد قائد الشرطة الاسكتلندية في بيان "الشخص الذي قتل برصاص الشرطة المسلحة لقي مصرعه. وهناك ستة اشخاص اخرين في المستشفى يتلقون العلاج من إصاباتهم بينهم ضابط شرطة".

كما أكدت الشرطة تعاملها مع الحادث كعمل إرهابي.

وكانت تقارير إعلامية أفادت في وقت سابق بأن رجلاً يحمل سكينا هاجم وطعن أشخاصا داخل فندق "بارك إن"، الذي تستخدمه السلطات لإيواء طالبي اللجوء.

⚡️🇬🇧In the center of Glasgow, an attack was carried out with a knife. Several people were injured.@serious_war_eng pic.twitter.com/u8HF4PHjWL — Serious War (@serious_war_eng) June 26, 2020

في حين أفاد شهود عيان أن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح في الحادثة، وسالت دمائهم على الأرض، بينما أطلقت الشرطة النار على المهاجم.

إلى ذلك، أظهرت مقاطع مصورة عددا من سيارات الإسعاف والشرطة منتشرة في المكان.

والأسبوع الماضي، شهدت بلدة ريدينج جنوب إنجلترا، عملية طعن أيضا، أدت إلى مقتل 3 أشخاص، ولاحقاً أعلنت الشرطة أن العملية حادث إرهابي، مؤكدة القبض على المهاجم، في حين أفاد مصدر أمني غربي أن الشاب الذي ألقي القبض عليه هو الليبي خيري سعد الله.