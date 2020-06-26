شاهد لهفة زملاء "شرطي بطل" تصدى لحادث طعن في اسكتلندا

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للشرطي المصاب إثر هجوم "خطير" وقع، الجمعة، في مدينة غلاسكو الاسكتلندية.

وأصيب "الشرطي البطل"، كما وُصف، بعد مواجهة مع المشتبه به الذي قتل 3 أشخاص في هجوم بسكين في المدينة، ويظهر في الفيديو ممدداً على الأرض، وحوله زملاؤه يحاولون إنقاذه.

BREAKING!

• Hero police officer confronted the attacker before getting stabbed by the attacker.



• Armed police has shot dead the attacker.



• Police have confirmed that the injured officer is in critical but stable condition.



Video: injured officer starched away.#glasgow pic.twitter.com/WXLwbg139m — London & UK Crime.. (@CrimeLdn) June 26, 2020

في البداية، أعلنت الشرطة أن مشتبهاً به أصيب بعيار ناري بينما أصيب شرطي. إلا أنها في وقت لاحق أصدرت بياناً قالت فيه إن الرجل الذي أصيب بطلق ناري توفي، مشيرة إلى أن هناك ستة أشخاص آخرين، من بينهم شرطي يتلقون العلاج في المستشفى بعد الواقعة. وأضافت على تويتر أن الشرطي المصاب في حالة حرجة لكن مستقرة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن "ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم فيما يبدو طعناً بسكين على درج أحد الفنادق".

السيطرة على الواقعة

إلى ذلك قال ستيف جونسون، مساعد قائد شرطة اسكتلندا، إنه تمت السيطرة على الواقعة ولم يعد هناك خطر أوسع نطاقاً يتهدد المواطنين، مضيفاً: "أود أن أطمئن الناس أننا لا نبحث عن أي شخص آخر في هذا الوقت فيما يتعلق بتلك الواقعة. كما يمكنني أن أؤكد أن شرطياً أصيب أثناء التعامل مع الواقعة ويتلقى العلاج في المستشفى".

وأكد اتحاد الشرطة الاسكتلندي أن الشرطي تعرض للطعن.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه "يشعر بحزن عميق بسبب الواقعة المروعة التي حدثت في غلاسكو".

يشار إلى أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم الأسبوع الماضي في مدينة ريدينغ جنوب إنجلترا عندما هاجمهم رجل بسكين في متنزه. وقالت الشرطة عن تلك الواقعة إنها تتعامل معها كعمل إرهابي.