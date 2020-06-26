لأول مرة منذ إبريل.. أقل من 7000 إصابة في روسيا

سجلت السلطات الصحية الروسية لأول مرة منذ 29 أبريل الماضي حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد تقل عن سبعة آلاف حالة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا اليوم الجمعة، في تقريرها اليومي، رصد 6800 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 7113 إصابة أمس.

ووفق السلطات الصحية الروسية فقد ارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي تم تسجيلها في روسيا إلى 620794، بما في ذلك 227861 حالة نشطة، ما يمثل انخفاضا بـ2364 حالة نشطة منذ أمس.

وشهدت حصيلة ضحايا الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في روسيا ارتفاعا حادا بـ176 وفاة خلال آخر 24 ساعة (مقابل 92 وفاة في اليوم السابق) وبلغ مجموعها 8781 حالة وفاة.

وتماثل 8988 مريضا للشفاء من الفيروس التاجي في روسيا منذ أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 384152 شخصا.