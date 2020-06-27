خططت لهجوم بيولوجي.. السجن 8 سنوات لألمانية داعشية

حكمت محكمة في داسلدورف، الجمعة، على ألمانية تنتمي لتنظيم داعش متّهمة بالتخطيط لشنّ هجوم بيولوجي غير مسبوق في البلاد بواسطة سمّ الريسين، بالسجن لمدة ثماني سنوات، وذلك بعدما حُكم على زوجها التونسي سيف الله هـ (31 عاماً)، قبل ثلاثة أشهر بالسجن لمدة 10 سنوات في القضية نفسها.

ووجدت المحكمة الإقليمية في داسلدورف الألمانية ياسمين هـ. (44 عاماً)، مذنبة بجرم "التحضير والتآمر لتنفيذ عمل عنف خطير عرّض الدولة للخطر".

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وكان زوجها يعمل في بلده ساعي بريد قبل أن يسافر إلى ألمانيا في 2016.

واعتقل الزوجان في كولونيا في حزيران/يونيو 2018 في خطوة قالت الشرطة الجنائية الألمانية إنّها حالت على الأرجح دون وقوع أول هجوم بيولوجي على الإطلاق في البلاد.

هجوم إرهابي

ووفقاً لحكم الإدانة فإنّ الزوجين اللذين بايعا تنظيم داعش، لكنّهما لم يتمكّنا من الانضمام إلى مقاتليه في سوريا، تعهّدا في خريف 2017 بتنفيذ هجوم إرهابي في ألمانيا.

وبعيد أيام قليلة من اعتقال سيف الله عثر المحقّقون في شقّته على 84,3 ملغ من الريسين وحوالي 3300 بذرة من بذور الخروع التي يستخرج منها هذا السمّ، بحسب القرار الاتهامي الذي أكّد أيضاً أنّ المتّهم اختبر تأثير هذا السمّ الفتّاك على فأر هامستر. والريسين سمّ أقوى بـ6000 مرة من السيانيد، وهو مميت للإنسان إذا ابتلعه أو استنشقه أو حُقن به.

كما ضبط المحقّقون 250 كرة معدنية، بالإضافة إلى زجاجتين من الأسيتون وكابلات موصولة بمصابيح و950 غراماً من مسحوق رمادي ومزيج من بودرة الألمنيوم ومواد مفرقعة.

من جانبه، قال رئيس الاستخبارات الألمانية في حينه هانز جورج ماسن إنّ اعتقال الزوجين تمّ بفضل تعاون بين أجهزة استخبارات وطنية وأجنبية.