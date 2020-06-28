انفجار صاروخ قرب موكب الحريري في البقاع قبل أسبوعين

أصدر مكتب رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري اليوم الأحد بياناً أكد فيه معلومات كشفتها قناة "الحدث" حول تفجير تزامن مع زيارته إلى البقاع قبل 11 يوما، مضيفاً أنه تكتم على المعلومات بانتظار التحقيقات.

موضوع يهمك لبنان مقبل على الانهيار والبؤس والجوع عنوان هذه المرحلة.. هذا ما كشفه تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأميركية. وينقل التقرير... تقرير: لبنان مقبل على الانهيار.. والجوع عنوان المرحلة العرب و العالم

وكانت مصادر قناة "الحدث" في لبنان أكدت أنه، وخلال زيارة الحريري الأخيرة لمحافظة البقاع وأثناء عودة موكبه المؤلف من قرابة ثلاثين سيارة مجهزة بأحدث تقنيات التشويش العالمية التي تعطل موجات الاتصال والتوجيه، دوّى انفجار في منطقة جبلية تقع أمنياً ضمن مسلك الموكب وتحديداً على بعد 500 متر من مسار الموكب.

وبعد الانفجار، أكمل الحريري طريقه إلى بيروت بينما بدأت الأجهزة تمشيط المحيط حيث عثرت على بقايا صاروخ، ولكنها أبقت المعلومات طي الكتمان.

وتشير معلومات قناة "الحدث" الخاصة إلى أن الأجهزة الأمنية تبحث إن كان مصدر الصاروخ طائرة من دون طيار أم أنه أطلق من قاعدة أرضية، كما تتحرى عن. نوعية الصاروخ وعياره.