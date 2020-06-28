حادثة طعن جديدة بغلاسكو.. وشرطة اسكتلندا: اعتداء مستهدف

طوقت شرطة اسكتلندا شوارع في مدينة غلاسكو وسط تقارير عن هجوم جديد بسكين. وذكر التلفزيون الاسكتلندي وصحيفة ديلي ميل أن الشرطة طوقت الشوارعبعد أن تعرض رجل للطعن فيما وصفته بأنه هجوم مستهدف.

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ونقل التلفزيون الاسكتلندي عن مسؤول بالشرطة قوله إن الواقعة "اعتداء مستهدف ولا نعتقد بأن هناك تهديدا على السكان بشكل عام".

وقبل يومين، وقع حادث طعن مروع في غلاسكو، أكبر مدن اسكتلندا. وأعلنت الشرطة الجمعة أن مشتبها به قتل بالرصاص وأصيب ستة أشخاص بينهم شرطي في "حادث خطير" وسط غلاسكو.

وقال ستيف جونسون مساعد قائد الشرطة الاسكتلندية في بيان "الشخص الذي قتل برصاص الشرطة المسلحة لقي مصرعه. وهناك ستة اشخاص اخرين في المستشفى يتلقون العلاج من إصاباتهم بينهم ضابط شرطة".

كما أكدت الشرطة تعاملها مع الحادث كعمل إرهابي.

وكانت تقارير إعلامية أفادت في وقت سابق بأن رجلاً يحمل سكينا هاجم وطعن أشخاصا داخل فندق "بارك إن"، الذي تستخدمه السلطات لإيواء طالبي اللجوء.