حزب تايواني معارض يحتل البرلمان احتجاجاً على استبداد الحكومة

احتل أكثر من 20 نائبا من حزب المعارضة الرئيسي في تايوان مبنى البرلمان في الساعات الأولى من صباح الاثنين للاحتجاج على "استبداد" الحكومة وتعيين رئيسة البلاد إحدى مساعداتها في منصب رقابي كبير.

وبدأ نواب حزب كومينتانغ (الحزب القومي الصيني) الذي سجل أداء قويا في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت في يناير/كانون الثاني احتجاجه في البرلمان في وقت متأخر الأحد، ومنعوا الدخول إلى القاعة الرئيسية بالأغلال والكراسي.

وقال حزب كومينتانغ إنه يحتج على الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم والرئيسة تساي إينغ وين لترشيحها مساعدتها البارزة تشين تشو رئيسة لهيئة "كنترول يوان" الرقابية الحكومية.

موضوع يهمك نفى الديوان الأميري الكويتي ادعاءات لنائب إخواني سابق، مبارك الدويلة، بعد تسجيل مزعوم له مع الزعيم الليبي الراحل معمر... الديوان الأميري الكويتي ينفي ادعاءات نائب إخواني سابق الخليج العربي

وذكر الحزب في بيان أن "إدارة تساي أصبحت هذا العام أشد استبدادا من ذي قبل، ولم يترك عناد تساي للحزب خيارا سوى احتلال البرلمان".

وندد الحزب الحاكم، الذي يملك أغلبية كبيرة بالمجلس، ومكتب الرئاسة باحتلال النواب للبرلمان، وأكد الحزب الحاكم أن حزب المعارضة ينظم "مسرحية هزلية".