مع تدهور الوضع المعيشي.. احتجاجات وقطع طرق بلبنان

ذكرت الوكالة الرسمية اللبنانية أن محتجين يقطعون الطريق الدولي في طرابلس شمال البلاد. وأضافت أن عناصر من الجيش تفتح الطرق المؤدية لساحة النور بعد إغلاقها من المتظاهرين.

وقطع محتجون الأوتوستراد الدولي مقابل المطاحن في طرابلس بالاتجاهين، اعتراضا على الأوضاع المعيشية المتردية، وارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي، بعدما وضعوا السيارات والشاحنات، وإطارات السيارات والحجارة في وسط الأوتوستراد.

واضطر العابرون على الأوتوستراد، باتجاه طرابلس أو باتجاه بيروت، إلى سلوك الطريق البحرية، وطرق فرعية أخرى مما تسبب بزحمة سير خانقة.

كما قطع الناشطون المسارب المؤدية إلى ساحة النور، إلا أن عناصر الجيش فتحتها.

وعمد عدد كبير من التجار في المدينة، ولا سيما سوق القمح في التبانة، إلى إقفال محالهم، اعتراضا على تفلت سعر صرف الدولار، وخوفا من تكبدهم خسائر مالية كبيرة.