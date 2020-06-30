أزمة سفيرة واشنطن في بيروت تتفاعل.. القاضي يستقيل

لا تزال قضية القرار الذي صدر مؤخراً عن قاضي الأمور المستعجلة في صور جنوب لبنان، محمد مازح، حول منع سفيرة واشنطن في بيروت، دوروثي شيا، من الإدلاء بالتصاريح الإعلامية ومنع أي وسيلة إعلامية لبنانية من أخذ تصريح لها، تتفاعل في البلاد.

ففي آخر التطورات، تقدم مازح باستقالته، الثلاثاء، بعد أن عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الدوري برئاسة القاضي سهيل عبود.

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كما نقلت صحيفة "النهار" عن مقرب من القاضي قوله إنه "كان عدل عن تقديم استقالته بعدما أكد لمجلس القضاء الأعلى صباحاً أنه سيحضر بعد الظهر إلى مجلس القضاء الذي كان يعقد اجتماعاً دورياً، إلا أن البيان الصادر عن وزيرة العدل ماري كلود نجم، الذي طلبت بموجبه إحالة مازح على المرجع القضائي المختص، وهو التفتيش القضائي للنظر في القضية وإجراء المقتضى وفقاً للأصول والقانون لمعالجة الأمر ضمن المؤسسات، حدا به إلى تقديم استقالته. وهو كان قد أعلن أنه في حال إحالته على التفتيش القضائي سيستقيل".

حرية الإعلام وحق التعبير

وكانت شيا التقت أمس الاثنين وزير الخارجية اللبناني، ناصيف حتي، وتطرقا إلى القرار القضائي الذي صدر وناقشا المستجدات الحالية على الساحة المحلية. كماشددا على أهمية التعاون بين الحكومتين في المجالات كافة، وذلك دعماً للبنان للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها.

إلى ذلك أوضحت أن لقاءها مع ناصيف كان جيداً وأن بلادها مستعدة لدعم لبنان طالما تتخذ الحكومة الخطوات الإصلاحية، قائلة: "اتفقت مع الوزير على طي الصفحة بعد القرار المؤسف الذي جاء لتحييد الانتباه عن الأزمة الاقتصادية".

من جهته، شدد حتي على حرية الإعلام وحق التعبير.

مقابلة مع "الحدث"

يذكر أن محمد مازح كان أصدر السبت قراراً يمنع بموجبه شيا من الإدلاء بالتصاريح الإعلامية ومنع أي وسيلة إعلامية لبنانية من أخذ تصريح لها في هذا الإطار، وذلك بعد مقابلة لها مع قناة "الحدث".

وأتى قرار القاضي بناء على استدعاء مقدم من فاتن علي قصير ضد مقابلة السفيرة على قناة الحدث بتاريخ 26 -6-2020.

"نصرالله يهدد استقرار لبنان"

يشار إلى أن السفيرة الأميركية كانت قالت خلال مقابلتها الجمعة مع الحدث إن "اللبنانيين لا يعانون من سياسة واشنطن بل من عقود من الفساد".

كما أكدت أن "واشنطن من أكبر الداعمين للبنان بـ750 مليون دولار"، مشيرة إلى أنه "لدينا قلق بالغ من حزب الله في لبنان والذي نصنفه إرهابياً"، مشددة على أن "أمين عام الحزب حسن نصرالله يهدد استقرار لبنان وحزبه يمنع الحل الاقتصادي".

إلى ذلك أوضحت أن "قانون قيصر ليس موجهاً للبنانيين والاقتصاد اللبناني"، لافتة إلى أن "المقصد من قانون قيصر تجفيف تمويل النظام الذي يقتل السوريين، وكنت واضحة بطمأنتي للبنانيين بأن قانون قيصر لا يستهدفهم".