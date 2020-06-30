إخلاء أكبر مركز تجاري في باريس.. وشكوك حول مسلح

أخلت الشرطة الفرنسية، الثلاثاء، أكبر مركز تجاري بحي لاديفانس في العاصمة للاشتباه بوجود "خطر أمني".

وقال مراسل "العربية/الحدث" إن الشرطة تحقق بحادث مشبوه في الحي.

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كما أوضح أن هناك شكوكاً بدخول مسلح إلى لاديفانس، لافتاً إلى أن الشرطة أغلقت حي المال والأعمال ومنعت الدخول إليه، وتقوم بعمليات تمشيط بحثاً عن المشتبه به.

إلى ذلك، أضاف أن أفراداً من الجيش الفرنسي يمنعون الدخول إلى الحي.

ودعا مصدر بالشرطة إلى توخي الحذر في لاديفانس. ووفقاً لمقر شرطة باريس، الذي اتصلت به صحيفة "لو فيغارو"، تم إطلاق هذا التحذير بعد أن اتصل رجل للإبلاغ عن وجود شخص مسلح.

ووفق الصحيفة، قد يكون المشتبه به يحمل رشاش كلاشينكوف وشوهد بالقرب من أحد الفنادق.

كما ذكرت أنه تم تطويق لاديفانس بالكامل، بما في ذلك المركز التجاري.