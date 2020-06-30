الأمم المتحدة: الصواريخ التي استهدفت السعودية إيرانية الصنع

أكدت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن الصواريخ التي استهدفت السعودية في 2019 مشابهة لتلك التي تصنعها إيران.

وأعلنت روزماري دي كارلو وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية في جلسة لمجلس الأمن بشأن الاتفاق النووي الإيراني، أنه تمت مصادرة أسلحة وصواريخ حرارية مصدرها إيران ووصلت إلى الأراضي اليمنية، مشيرة إلى أن طهران تواصل خرق قرار حظر توريد السلاح.

كما أضافت أن بعض العناصر المستخدمة في صواريخ الكروز والباليستية واستهدفت السعودية في نهاية 2019، تم تصديرها في 2016 و2018 من إيران لليمن.

وقالت إن المعلومات الرقمية للصواريخ مطابقة لما تصنعه إيران، مشيرة إلى أن الأمين العام أكد هذه المعلومات.

تهديد عالمي

بدوره اعتبر الاتحاد الأوروبي، أن التسلح النووي يشكل تهديدا عالميا، داعياً طهران إلى الوفاء بالتزاماتها النووية.

كما قال "ندعم جهود الوكالة الذرية بمهمة مراقبة البرنامج الإيراني".

وتابع "يجب مواصلة التحقق من طبيعة الأنشطة النووية في إيران".

من جانبه حذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، من تداعيات رفع قرار حظر التسلح على إيران، قائلاً "أنه سيسهم في زعزعة الاستقرار".

كما أضاف "إيران ستستغل أي رفع لقرار حظر التسلح لدعم حزب الله والحوثيين ".