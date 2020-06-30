فيديو لأردوغان يخيب آمال حزبه.. عدد المعارضين مرتفع

يبدو أن مؤيدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يجدوا غير "التخوين" وسيلة للرد على عدد الذين سجلوا "عدم إعجابهم" بفيديو وكلام الرئيس قبل يومين.

فقد وصف أحد أعضاء حزب العدالة والتنمية الذين لم يعجبهم كلام أردوغان بأعداء البلاد والخونة. وقال رئيس بلدة بيليكدوزو المنتمي للحزب ا وعضو مجلس بلدية إسطنبول الكبرى، مجاهد بيرينجي، في تغريدة على حسابه على تويتر بحسب ما أفادت وسائل إعلام تركية معارضة، "إنهم يهاجمون فيديو رئيسنا عبر حسابات مفبركة. ما يشغلهم هو التلاعب، وخلق وعي غير حقيقي في العالم الافتراضي. "

وأضاف: "يا أعداء تركيا! لن تنجحوا في هذا الطريق، بل ستنتظركم الخسارة.. "

إلى ذلك، رأى أن "هجوم عدم الإعجاب الذي تعرض له فيديو أردوغان، شنته حسابات مفبركة وأجهزة موجهة من بنسلفانيا"، في إشارة إلى اتهام حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن بشن هجوم إلكتروني عليه.

وكانت الرئاسة التركية نظمت لقاء لأردوغان مع مجموعة من الشباب، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، ليجيب عن أسئلة الشباب حول البطالة، وغيرها من القضايا المهمة بالنسبة لهم.

لكن المنظمين فوجئوا بانهمار التعليقات الغاضبة التي وصلت إلى 342 ألف تعليق، يتوعد فيها الشباب أردوغان بالفشل في الانتخابات المقبلة، قبل أن ينتبه القائمون على البث، ويغلقوا خاصية "التعليق".