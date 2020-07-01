أوروبا تفتح أبوابها.. رفع القيود عن 15 دولة

لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وبعد 3 أشهر على فرض القيود على السفر غير الضروري، أعلن المجلس الأوروبي، الثلاثاء، الموافقة على البدء في رفع القيود المفروضة على سفر المقيمين في 15 دولة خارج الاتحاد الأوربي بشكل تدريجي، اعتبارا من الأول من يوليو/تموز المقبل.

واعتمد المجلس، الأربعاء، توصية بشأن الرفع التدريجي للقيود المؤقتة على السفر غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي من بلدان الجزائر، وأستراليا، وكندا، وجورجيا، واليابان، والجبل الأسود، والمغرب، ونيوزيلاندا، ورواندا، وصربيا، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وتونس، وأوروغواي، والصين.

كما رهن رفع القيود عن المقيمين في هذه الدول بـ"المعاملة بالمثل".

وسيعتبر المقيمون في "أندورا وموناكو وسان مارينو والفاتيكان"، من المقيمين في الاتحاد الأوربي بما يتعلق بتخفيف القيود على السفر.

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معايير للدخول

وقال بيان المجلس إن البلدان الأخرى يجب أن تستوفي معايير لإدخالها في القائمة، منها عدد مقارب للحالات الجديدة بفيروس كورونا للمعدل الأوروبي أو أقل منه، واتجاه مستقر أو متناقص للحالات الجديدة خلال هذه الفترة، والاستجابة الشاملة للفيروس، مثل الاختبار والمراقبة وتعقب المخالطين والعلاج والإبلاغ.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان فرض في 16 مارس/آذار الماضي قيودا مؤقتة على جميع السفرات غير الضرورية من بلدان ثالثة إلى الاتحاد الأوروبي لمدة شهر واحد، قبل أن يتم تمديد فترة القيود.