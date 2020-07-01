الصحة العالمية تصدم مجدداً: الطريق مع كورونا طويل وصعب

"إن الدول التي لم تنجح في استخدام كل الآليات المتاحة لمكافحة جائحة فيروس كورونا، الذي ما زال يواصل الانتشار، ستجد صعوبة في التغلب عليها"، بهذه الكلمات الصادمة شرحت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، آخر المستجدات حول كوفيد 19.

موضوع يهمك أفرجت السلطات التركية عن 4 أشخاص من أصل 11 شخصاً اعتقلتهم الشرطة في وقت سابق الأربعاء بتهمة "كتابة تعليقات مهينة" على... تغريدة لصهر أردوغان.. واعتقال من كتب تعليقاً العرب و العالم

فقد أفاد المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إفادة صحافية افتراضية من مقر عمله في جنيف، أن "بعض الدول اتبعت نهجا يفتقر للتكامل. هذه الدول أمامها طريق طويل وصعب".

بدوره، أشار خبير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايك ريان أمام نفس المؤتمر الصحافي، إن المنظمة تعتزم إرسال خبيرين اثنين من مقرها للانضمام إلى فريقها في الصين لتحديد نطاق مهمة تبحث في أصل فيروس كورونا.

تحذيرات من كارثة

فيما نبه المدير العام المساعد للمبادرات الصحية في المنظمة العالمية، إلى أن الملايين قد يفقدون حياتهم إذا شهدنا موجة ثانية من الإصابات، مؤكداً أن الفيروس انتشر حتى الآن مثلما توقع المسؤولون في المنظمة.

وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت أن الوباء لم ينتهِ على الإطلاق، متوقعة أن يتراجع في الصيف ليعاود نشاطه في الخريف، كما حصل خلال سيناريو الإنفلوانزا الإسبانية.

أخيراً.. بعثة إلى الصين

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت أعلنت، الثلاثاء، بعد انتقادات حادة من قبل الولايات المتحدة، وتلميحات من قبل دول أوروبية أخرى إلى ضرورة التحقيق في أصل فيروس كورونا، الذي حصد أرواح أكثر من نصف مليون إنسان حول العالم وكيفية نشأته، أنها سترسل فريق تحقيق إلى الصين خلال الأيام القادمة.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إفادة صحافية حينها، إن المنظمة سترسل فريقا إلى الصين الأسبوع المقبل للتحقيق في أصل فيروس كورونا المستجد.

يأتي هذا بعد أشهر من انتقادات حادة وجهتها الإدارة الأميركية والرئيس دونالد ترمب لأداء المنظمة، واتهامها بالانحياز إلى الصين، وروايتها حول نشأة الفيروس التاجي الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان، في ديسمبر الماضي.

كما أعلن ترمب الشهر الماضي إيقاف مساهمات بلاده المالية في المنظمة، لعدم قيامها بالإصلاحات الجذرية المطلوبة في أدائها، بحسب تعبيره في رسالة وججها سابقا إلى مدير عام المنظمة الأممية.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد قد أصاب حتى اليوم ما يزيد على 10.5 مليون شخص، وفقد ما يتجاوز نصف مليون شخص آخرين حياتهم في أنحاء العالم منذ ظهور مرض كوفيد-19 لأول مرة في مدينة ووهان الصينية