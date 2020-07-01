الصحة العالمية تصدم مجدداً: الطريق مع كورونا طويل وصعب

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن الدول التي لم تنجح في استخدام كل الآليات المتاحة لمكافحة جائحة فيروس كورونا، الذي ما زال يواصل الانتشار، ستجد صعوبة في التغلب عليها.

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وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إفادة صحافية افتراضية بمقر المنظمة في جنيف "بعض الدول اتبعت نهجا يفتقر للتكامل. هذه الدول أمامها طريق طويل وصعب".

وأُصيب ما يزيد على 10.5 مليون شخص وفقد ما يتجاوز نصف مليون شخص آخرين حياتهم في أنحاء العالم منذ ظهور مرض كوفيد-19 لأول مرة في مدينة ووهان الصينية.

وقال خبير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايك ريان أمام نفس المؤتمر الصحافي، إن المنظمة تعتزم إرسال خبيرين اثنين من مقرها للانضمام إلى فريقها في الصين لتحديد نطاق مهمة تبحث في أصل فيروس كورونا.

وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت أن الوباء لم ينتهِ على الإطلاق، متوقعة أن يتراجع في الصيف ليعاود نشاطه في الخريف، كما حصل خلال سيناريو الإنفلوانزا الإسبانية.

ونبه المدير العام المساعد للمبادرات الصحية في المنظمة العالمية، إلى أن الملايين قد يفقدون حياتهم إذا شهدنا موجة ثانية من الإصابات، مؤكداً أن الفيروس انتشر حتى الآن مثلما توقع المسؤولون في المنظمة".