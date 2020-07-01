صحيفة تركية: أردوغان يزور قطر غداً

كشفت صحيفة "حرييت" التركية، الأربعاء، عن زيارة مفاجئة للرئيس رجب طيب أردوغان إلى الدوحة.

وقالت إن الرئيس التركي سيتوجه إلى دولة قطر غدا الخميس للقاء نظيره الأمير تميم بن حمد آل ثاني.

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وذكرت الصحيفة أن هذه الزيارة هي الأولى لأردوغان بعد تفشي فيروس كورونا.

ولم تذكر تفاصيل الملفات التي سيتم نقاشها خلال الزيارة.

يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بحث في 20 يونيو الماضي، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد "سبل تطوير العلاقات الاستراتيجية" بين البلدين، حسب ما جاء على وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

جاء ذلك خلال اتصال أجراه أردوغان بأمير قطر، وفق بيان للديوان الأميري القطري.

وقال البيان إن المسؤولين بحثا خلال الاتصال "العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها".

وأضاف أن الاتصال تطرق أيضاً إلى "مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

يشار إلى أن الرحلات الجوية بين اسطنبول والدوحة مستمرة ولم تتوقف رغم تفشي الوباء بشكل كبير في البلدين.